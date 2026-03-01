Soirée Ladys Lorris
Soirée Ladys Lorris vendredi 17 avril 2026.
Soirée Ladys
Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Soirée ladys
Soirée ladys. Karaoké, blind test, danse. A partir de 19h30. Planches à partager salé et sucré. .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 44 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ladys evening
L’événement Soirée Ladys Lorris a été mis à jour le 2026-03-01 par OT GATINAIS SUD