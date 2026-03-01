Soirée Ladys

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Soirée ladys

Soirée ladys. Karaoké, blind test, danse. A partir de 19h30. Planches à partager salé et sucré. .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 44 51

English :

Ladys evening

