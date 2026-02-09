La LudoMobile à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt

La LudoMobile à Saint Laurent d’Olt

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Début : Mercredi 2026-03-25

fin : 2026-06-24

2026-03-25 2026-04-22 2026-05-27 2026-06-24

La LudoMobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille.

Rendez-vous à la Médiathèque de St Laurent d’Olt de 09h à 11h pour les bambins et de 11h à 17h30 pour les familles. .

The LudoMobile is a toy and game library for the whole family.

