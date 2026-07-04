La ludothèque de Villejean : programme d’été ! Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) Brécé
samedi 4 juillet 2026 · Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) · Brécé
Informations pratiques
La ludothèque de Villejean : programme d’été ! Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) Brécé 4 juillet – 7 août Ille-et-Vilaine
Gratuit
Une programmation spéciale d’été vous attend! Du 7 au 25 juillet 2026 de 15h à 18h du mardi au vendredi. La ludothèque ouvre aussi exceptionnellement ses porte samedi 4 et 11 juillet de 15h à 18h.
Une programmation spéciale d’été vous attend
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### Pour varier les plaisirs, la ludothèque prend ses airs d’été au Berry.
Du 7 au 25 juillet 2026,
– rendez-vous **au Berry** de 15h à 18h les mardis et jeudis
– rendez-vous au frais **à la MQV** de 15h à 18h les mercredis et vendredis.
### La ludothèque ouvre exceptionnellement ses portes 2 samedis des vacances :
– Samedi 4 et 11 juillet de 15h à 18h.
### Les rendez-vous à ne pas manquer :
Ateliers Parents enfants de 10h à 12h
o Atelier créatif : le 10 juillet
o Atelier cuisine, pâtisserie :
o Toy story party : atelier pour donner vie aux jouets de la ludo
o Toy story party 2 : exceptionnellement les parents sont invités à venir avec les enfants du centre de loisirs créer un film en stop motion : 25 et 27 août.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-07T18:00:00.000+02:00
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Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine
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