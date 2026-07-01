La ludothèque de Villejean : programme d’été !, Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean), Brécé
samedi 4 juillet 2026 · Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) · Brécé
Informations pratiques
La ludothèque de Villejean : programme d’été ! 4 juillet – 7 août Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T15:00:00+02:00 – 2026-08-07T18:00:00+02:00
Une programmation spéciale d’été vous attend
Pour varier les plaisirs, la ludothèque prend ses airs d’été au Berry.
Du 7 au 25 juillet 2026,
– rendez-vous au Berry de 15h à 18h les mardis et jeudis
– rendez-vous au frais à la MQV de 15h à 18h les mercredis et vendredis.
La ludothèque ouvre exceptionnellement ses portes 2 samedis des vacances :
– Samedi 4 et 11 juillet de 15h à 18h.
Les rendez-vous à ne pas manquer :
Ateliers Parents enfants de 10h à 12h
o Atelier créatif : le 10 juillet
o Atelier cuisine, pâtisserie :
o Toy story party : atelier pour donner vie aux jouets de la ludo
o Toy story party 2 : exceptionnellement les parents sont invités à venir avec les enfants du centre de loisirs créer un film en stop motion : 25 et 27 août.
Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne
Une programmation spéciale d’été vous attend! Du 7 au 25 juillet 2026 de 15h à 18h du mardi au vendredi. La ludothèque ouvre aussi exceptionnellement ses porte samedi 4 et 11 juillet de 15h à 18h.