La ludothèque de Villejean : programme d’été !, Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean), Brécé

Informations pratiques

La ludothèque de Villejean : programme d’été ! 4 juillet – 7 août Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T15:00:00+02:00 – 2026-08-07T18:00:00+02:00

Une programmation spéciale d’été vous attend

Pour varier les plaisirs, la ludothèque prend ses airs d’été au Berry.

Du 7 au 25 juillet 2026,

– rendez-vous au Berry de 15h à 18h les mardis et jeudis

– rendez-vous au frais à la MQV de 15h à 18h les mercredis et vendredis.

La ludothèque ouvre exceptionnellement ses portes 2 samedis des vacances :

– Samedi 4 et 11 juillet de 15h à 18h.

Les rendez-vous à ne pas manquer :

Ateliers Parents enfants de 10h à 12h

o Atelier créatif : le 10 juillet

o Atelier cuisine, pâtisserie :

o Toy story party : atelier pour donner vie aux jouets de la ludo

o Toy story party 2 : exceptionnellement les parents sont invités à venir avec les enfants du centre de loisirs créer un film en stop motion : 25 et 27 août.

Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne

Une programmation spéciale d’été vous attend! Du 7 au 25 juillet 2026 de 15h à 18h du mardi au vendredi. La ludothèque ouvre aussi exceptionnellement ses porte samedi 4 et 11 juillet de 15h à 18h.