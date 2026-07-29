La Magic Guinguette à Bayet Bayet
mercredi 29 juillet 2026 · Bayet
Informations pratiques
Bayet
La Magic Guinguette à Bayet
Île aux Grottes Bayet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 22:00:00
Date(s) :
2026-07-29
La Magic Guinguette débarque à Bayet, à l’Île aux Grottes ! Mocktails, jus de fruits et gourmandises offerts, food truck sur place. Chacun apporte à grignoter pour un moment convivial !
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Île aux Grottes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 20 68 contact@lamagic.fr
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English :
La Magic Guinguette is coming to Bayet, at Les Grottes! Free mocktails, fruit juices, and treats, with a food truck on site. Everyone is invited to bring a snack to share for a fun, friendly get-together!
L’événement La Magic Guinguette à Bayet Bayet a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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