AGENDA · Lancy
La magie des cartes, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy
vendredi 27 novembre 2026 · Bibliothèque municipale de Lancy · Lancy
Informations pratiques
La magie des cartes Vendredi 27 novembre, 18h00 Bibliothèque municipale de Lancy
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:30:00+01:00
Le Centre de Magie de la Côte propose un atelier de magie avec des cartes, un moment de découverte à partager, pour apprendre des tours et les reproduire ensuite en famille
- Animation gratuite dès 7 ans, sur inscription au tél. 022 792 82 23
- La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants.
Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève
Atelier parent-enfant
dr
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