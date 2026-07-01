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La magie des cartes, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

vendredi 27 novembre 2026 · Bibliothèque municipale de Lancy · Lancy

La magie des cartes, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale de Lancy
Adresse
Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy
Ville
1213 Lancy
Tarif
Gratuit

La magie des cartes Vendredi 27 novembre, 18h00 Bibliothèque municipale de Lancy

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:30:00+01:00

Le Centre de Magie de la Côte propose un atelier de magie avec des cartes, un moment de découverte à partager, pour apprendre des tours et les reproduire ensuite en famille

  • Animation gratuite dès 7 ans, sur inscription au tél. 022 792 82 23
  • La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants.

Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève
Atelier parent-enfant

dr

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