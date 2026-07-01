La magie des cartes, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

Informations pratiques

La magie des cartes Vendredi 27 novembre, 18h00 Bibliothèque municipale de Lancy

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:30:00+01:00

Le Centre de Magie de la Côte propose un atelier de magie avec des cartes, un moment de découverte à partager, pour apprendre des tours et les reproduire ensuite en famille

Animation gratuite dès 7 ans, sur inscription au tél. 022 792 82 23

La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants.

Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève

Atelier parent-enfant

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