LA MAGIE DU BLEU EXPOSITION DE FANI KOSTI Lunel
LA MAGIE DU BLEU EXPOSITION DE FANI KOSTI Lunel mercredi 6 mai 2026.
Lunel
LA MAGIE DU BLEU EXPOSITION DE FANI KOSTI
173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-06
Du 6 au 29 mai 2026
Espace Castel
Tél 04 67 87 83 94
Tout public Entrée libre
Vernissage le mercredi 6 mai à 18 h.
Quand le cyanotype révèle les talents de l’ESAT…
Dans le cadre du dispositif Culture, santé, handicap et dépendance porté par la DRAC, l’ARS Occitanie et l’ESAT APSH 34, l’équipe de l’atelier boutique Es’art a accueilli en résidence la plasticienne Fani Kosti, artiste passionnée par la puissance évocatrice de la couleur bleue. Pendant plusieurs semaines, elle a guidé les travailleurs de l’ESAT dans la découverte d’un procédé photographique ancien et fascinant le cyanotype. La Magie du Bleu invite le public à plonger dans un univers profond et poétique où le bleu devient langage, émotion et liberté. Chaque oeuvre présentée témoigne d’un regard personnel, d’une rencontre intime entre la lumière et le geste de l’artiste. Une exposition à découvrir, pour se laisser surprendre, toucher et immerger dans la richesse d’un bleu vibrant et vivant. .
173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94
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English :
May 6 to 29, 2026
Espace Castel
Tel 04 67 87 83 94
Open to the public ? Free admission
Opening on Wednesday May 6 at 6 pm.
L’événement LA MAGIE DU BLEU EXPOSITION DE FANI KOSTI Lunel a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT PAYS DE LUNEL
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