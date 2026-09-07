La main dans le sac, Médiathèque de Bassens, Bassens

Informations pratiques

La main dans le sac 2 et 3 octobre Médiathèque de Bassens Savoie

Être inscrit à la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Des pochettes surprises thématiques à emprunter pour des belles découvertes !

Médiathèque de Bassens Ferme de Bressieux 297, route de la ferme, 73000 Bassens Bassens 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479856719 http://mediatheques.bassens-savoie.fr La médiathèque de Bassens propose un large choix de livres magazines, livres-lus ou en gros caractères pour tous.

L’équipe met en place régulièrement des expositions, des animations ou des temps de lecture à voix haute.

Sa particularité réside dans la constitution d’un réseau avec la bibliothèque du CHS de la commune qui propose un catalogue commun aux usagers mais aussi une programmation culturelle qui se rejoint ponctuellement Parking gratuit

Rez-de-chaussée

Biblis en folie 2026

©Médiathèque de Bassens