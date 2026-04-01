La maison citoyenne en fête Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Sainte-Pazanne

La maison citoyenne en fête

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18 21:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous invite à son 3ème printemps ! Une occasion de célébrer ce bel anniversaire

Au programme

à 16h Spectacle familial tout public : Donjon et Pigeon proposé par la compagnie Heidi a bien grandi

à 17h Goûter et assemblée générale de l’association avec des ateliers participatifs pour que vous preniez part à la réflexion sur l’avenir et l’évolution du projet

à partir de 19h Chorale de la Maison Citoyenne Les p’tites lèvres suivi du concert du groupe Cocktail Maison

Pratique

bar et restauration sur place

entrée libre et ouverte à tous

Retrouvez ici tous évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com

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English :

The Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne invites you to its 3rd spring! An opportunity to celebrate this wonderful anniversary

L’événement La maison citoyenne en fête Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-04-14 par I_OT Pornic