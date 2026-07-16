La maison de coron : vivre, partager et cultiver, Bulle solidaire, Vendin-le-Vieil

Informations pratiques

La maison de coron : vivre, partager et cultiver 19 et 20 septembre Bulle solidaire Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Mettre en valeur le patrimoine minier. Ouvrir les portes d’une authentique maison de coron pour faire découvrir comment vivaient les famillles minières. Au travers d’une visite guidée, de témoignages, d’exposition et de photographie.

Les visiteurs pourront découvrir, l’histoire des corons et leur architecture, la ie quotidienne des familles de mineurs, le rôle essentiel du jardin, des objets anciens…..

Bulle solidaire 227 boulevard de la république 62880 vendin le vieil Vendin-le-Vieil 62880 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06.20.49.14.40. Nous sommes dans un quartier de coron à Fosse 8. Nous voulons mettre en valeur le patrimoine minier en ouvrant les portes d’une authentique maison de coron, faire découvrir comment vivaient les familles minières au travers de témoignages, d’exposition, de photographies…. Il y a un parking en face de la maison ou au Lidl un peu plus loin.

Mettre en valeur le patrimoine minier. Ouvrir les portes d’une authentique maison de coron pour faire découvrir comment vivaient les familles minières.

moi même Lamand Marilyne