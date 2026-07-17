L’amour est déclaré, MEDIATHEQUE LE TRAIT D’UNION, Vendin-le-Vieil

Informations pratiques

L’amour est déclaré Vendredi 11 septembre, 19h00 MEDIATHEQUE LE TRAIT D’UNION Pas-de-Calais

Compagnie Des ils et des elles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00

Un seul en scène mêlant humour, émotion et auto dérision, qui parlera à chacun, que l’on soit parent, enfant… ou simplement en quête de sens.

MEDIATHEQUE LE TRAIT D’UNION Vendin le Vieil Vendin-le-Vieil 62880 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Théâtre