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L’amour est déclaré, MEDIATHEQUE LE TRAIT D’UNION, Vendin-le-Vieil

vendredi 11 septembre 2026 · MEDIATHEQUE LE TRAIT D'UNION · Vendin-le-Vieil

L’amour est déclaré, MEDIATHEQUE LE TRAIT D’UNION, Vendin-le-Vieil

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
MEDIATHEQUE LE TRAIT D'UNION
Adresse
Vendin le Vieil
Ville
62880 Vendin-le-Vieil
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Compagnie Des ils et des elles

L’amour est déclaré Vendredi 11 septembre, 19h00 MEDIATHEQUE LE TRAIT D’UNION Pas-de-Calais

Compagnie Des ils et des elles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00

Un seul en scène mêlant humour, émotion et auto dérision, qui parlera à chacun, que l’on soit parent, enfant… ou simplement en quête de sens.

MEDIATHEQUE LE TRAIT D’UNION Vendin le Vieil Vendin-le-Vieil 62880 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Théâtre

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