AGENDA · Vendin-le-Vieil
L’amour est déclaré, MEDIATHEQUE LE TRAIT D’UNION, Vendin-le-Vieil
vendredi 11 septembre 2026 · MEDIATHEQUE LE TRAIT D'UNION · Vendin-le-Vieil
Informations pratiques
L’amour est déclaré Vendredi 11 septembre, 19h00 MEDIATHEQUE LE TRAIT D’UNION Pas-de-Calais
Compagnie Des ils et des elles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00
Un seul en scène mêlant humour, émotion et auto dérision, qui parlera à chacun, que l’on soit parent, enfant… ou simplement en quête de sens.
MEDIATHEQUE LE TRAIT D’UNION Vendin le Vieil Vendin-le-Vieil 62880 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Théâtre