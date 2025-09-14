La Maison des Compagnons du Devoir, Maison des Compagnons du Devoir, Saumur

Informations pratiques

La Maison des Compagnons du Devoir Samedi 19 septembre, 09h00 Maison des Compagnons du Devoir Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Construite au 15e siècle, elle est aujourd’hui un lieu de formation au compagnonnage.

Visites guidées par les jeunes compagnons.

Ateliers autour des métiers dans la cour : taille de pierre, métallier, serrurier, charpente.

Maison des Compagnons du Devoir Rue Duplessis Mornay 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 83 30 31

Construite au 15e siècle, elle est aujourd’hui un lieu de formation au compagnonnage.

© Léo Laigre