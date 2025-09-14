La Maison des Compagnons du Devoir, Maison des Compagnons du Devoir, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Compagnons du Devoir · Saumur
Informations pratiques
La Maison des Compagnons du Devoir Samedi 19 septembre, 09h00 Maison des Compagnons du Devoir Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Construite au 15e siècle, elle est aujourd’hui un lieu de formation au compagnonnage.
Visites guidées par les jeunes compagnons.
Ateliers autour des métiers dans la cour : taille de pierre, métallier, serrurier, charpente.
Maison des Compagnons du Devoir Rue Duplessis Mornay 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 83 30 31
Construite au 15e siècle, elle est aujourd’hui un lieu de formation au compagnonnage.
© Léo Laigre
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Soirée oenologique annuelle Saumur 12 septembre 2026
- Fête des vendanges au château de Saumur Saumur 13 septembre 2026
- Visite Saumur à la Belle Epoque Saumur 17 septembre 2026
- Le OFF du Patrimoine #4 Saumur 18 septembre 2026
- Destins liés, le nouveau gala Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 18 septembre 2026