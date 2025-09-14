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La Maison des Compagnons du Devoir, Maison des Compagnons du Devoir, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Compagnons du Devoir · Saumur

La Maison des Compagnons du Devoir, Maison des Compagnons du Devoir, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison des Compagnons du Devoir
Adresse
Rue Duplessis Mornay 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

La Maison des Compagnons du Devoir Samedi 19 septembre, 09h00 Maison des Compagnons du Devoir Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Construite au 15e siècle, elle est aujourd’hui un lieu de formation au compagnonnage.
Visites guidées par les jeunes compagnons.
Ateliers autour des métiers dans la cour : taille de pierre, métallier, serrurier, charpente.

Maison des Compagnons du Devoir Rue Duplessis Mornay 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 83 30 31
Construite au 15e siècle, elle est aujourd’hui un lieu de formation au compagnonnage.

© Léo Laigre

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