La maison des femmes, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

La maison des femmes Dimanche 22 mars, 16h00 Cinéma François-Truffaut Essonne

Début : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:50:00+01:00

Fin : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:50:00+01:00

Des 15h, atelier tricot et crochet (laine et aiguilles fournies), cafe et the offerts.Pendant la projection, continuez votre ouvrage grâce a une lumiere discrete

Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France

Cine tricot – À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique… Cinéma François-Truffaut La maison des femmes