La Maison des journalistes : témoigner pour la liberté de la presse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Depuis plus de 20 ans, la Maison

des journalistes (MDJ) accueille, accompagne et soutient des journalistes

contraints à l’exil pour avoir exercé leur liberté d’informer. Les

journalistes accueillis à la MDJ bénéficient d’un accompagnement social et

culturel.

La MDJ participe au développement

d’une information diversifiée : les journalistes exilés disposent d’un média

web à part entière, L’Œil de la Maison

des journalistes, leur permettant de continuer à produire de l’information

écrite et audiovisuelle.

Enfin, forte des valeurs qu’elle

défend, la MDJ mène de nombreuses actions de sensibilisation auprès de

différents publics sur les enjeux d’une information libre.

Rencontre organisée en partenariat avec la LDH, section Paris 15e. Créée en 1898 pour défendre le

capitaine Dreyfus, la LDH regroupe des femmes et des

hommes de tous horizons et de toutes conditions qui choisissent librement de

s’associer afin de réfléchir, discuter et agir pour la défense des droits et

des libertés.

Jeudi 11 juin à 19h

Auditorium

Sur inscription à partir du 11 mai sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Rencontre avec la Maison des journalistes, lieu d’accueil, d’accompagnement et de soutien à des journalistes contraints à l’exil, en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur inscription à partir du 11 mai auprès des bibliothécaires ou sur

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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