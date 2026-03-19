La Maison des journalistes : témoigner pour la liberté de la presse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
La Maison des journalistes : témoigner pour la liberté de la presse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris jeudi 11 juin 2026.
Depuis plus de 20 ans, la Maison
des journalistes (MDJ) accueille, accompagne et soutient des journalistes
contraints à l’exil pour avoir exercé leur liberté d’informer. Les
journalistes accueillis à la MDJ bénéficient d’un accompagnement social et
culturel.
La MDJ participe au développement
d’une information diversifiée : les journalistes exilés disposent d’un média
web à part entière, L’Œil de la Maison
des journalistes, leur permettant de continuer à produire de l’information
écrite et audiovisuelle.
Enfin, forte des valeurs qu’elle
défend, la MDJ mène de nombreuses actions de sensibilisation auprès de
différents publics sur les enjeux d’une information libre.
Rencontre organisée en partenariat avec la LDH, section Paris 15e. Créée en 1898 pour défendre le
capitaine Dreyfus, la LDH regroupe des femmes et des
hommes de tous horizons et de toutes conditions qui choisissent librement de
s’associer afin de réfléchir, discuter et agir pour la défense des droits et
des libertés.
Jeudi 11 juin à 19h
Auditorium
Sur inscription à partir du 11 mai sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Rencontre avec la Maison des journalistes, lieu d’accueil, d’accompagnement et de soutien à des journalistes contraints à l’exil, en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Sur inscription à partir du 11 mai auprès des bibliothécaires ou sur
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire