La maison des Talhas de Coimbra, Rua Fernandes Tomás, 58 – Almedina, Coimbra, Coimbra
La maison des Talhas de Coimbra, Rua Fernandes Tomás, 58 – Almedina, Coimbra, Coimbra vendredi 12 juin 2026.
La maison des Talhas de Coimbra Vendredi 12 juin, 14h30, 15h30 Rua Fernandes Tomás, 58 – Almedina, Coimbra Coimbra
maximum 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T15:30:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T17:30:00+02:00
Deux visites accompagnées par des archéologues du bureau d’archéologie de la mairie de Coimbra, avec une durée prévue de 30 minutes chaque visite et un maximum de 15 personnes par visite.
Visites gratuites, sur inscription.
Visite 1 – début à 14h30 ;
Visite 2 – à partir de 15h30
Vêtements et chaussures ajustables.
Ne pas conseiller aux personnes à mobilité réduite, car le déplacement entre le RC et Subcave se fait par des escaliers avec environ 10 marches chaque lance.
Rua Fernandes Tomás, 58 – Almedina, Coimbra rua fernandes tomás, 58 Coimbra 3000-167 Alta Coimbra 00351239857500 https://www.cm-coimbra.pt/
JEA
©Gabinete de Arqueologia, Câmara Municipal de Coimbra
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