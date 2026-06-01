Le site archéologique de la vallée de São Silvestre, Palheira – Assafarge, Coimbra, Palheira, Coimbra

Le site archéologique de la vallée de São Silvestre, Palheira – Assafarge, Coimbra Vendredi 12 juin, 14h30 Palheira Coimbra
maximum 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T15:30:00+02:00 – 2026-06-12T17:30:00+02:00
Le site archéologique de la vallée de San Silvestre constitue un témoignage important d’occupation romaine et médiévale, inventorié dans la base de données Endovélico (CNS 20616) et décrit dans le plan directeur municipal en vigueur, plan d’aménagement, Sites présentant un potentiel archéologique et autres biens immobiliers d’intérêt patrimonial no 60.
Situé stratégiquement au sud de l’IC2, l’accès au cœur de la station se fait par la route vers l’Algar en direction de Palheira, les vestiges se concentrant sur les terrains à gauche de la rue Penedo do Moço (ou « Moxo ») et dans les alentours de la rue de São Silvestre.
Palheira Largo Lapas, Palheira, Assafarge, 3040-692 Coimbra Coimbra 3040-692 Assafarge e Antanhol Coimbra 00351 239857500 https://www.cm-coimbra.pt [{« type »: « email », « value »: « arqueologia@cm-coimbra.pt »}]
JEA
