La maison forte vous ouvre ses portes !, Logis de Brieuil, Chenay

La maison forte vous ouvre ses portes ! 19 et 20 septembre Logis de Brieuil Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation. Visite guidée à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite du logis de Brieuil – Entre histoire et patrimoine

Visite libre ou guidée

Découvrez le logis de Brieuil, ancienne seigneurie mentionnée pour la première fois dans la seconde moitié du XIIᵉ siècle. Si les noms des seigneurs ne sont connus qu’à partir du XVe siècle, le domaine conserve encore aujourd’hui de nombreux témoignages de son passé.

Le site s’organise autour d’un grand quadrilatère, bordé au nord et à l’ouest de murs et de communs, dans lesquels subsistent des éléments anciens remarquables :

Consoles de hourdage,

Portail à impostes,

Blason sculpté.

Ne manquez pas la chapelle et les jardins, installés dans un méandre stratégique de la Sèvre Niortaise, occupé dès le XIIᵉ siècle.

Logis de Brieuil Hameau de Brieuil, 79120 Chenay Chenay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Le logis est constitué de deux corps en retour d’équerre et d’une grande tour carrée dans l’angle nord-ouest. Il est inscrit au titre des Monuments historiques en 1993.

Il forme, avec les côtés nord et ouest, une cour anciennement fortifiée dont il ne subsiste que le fossé méridional, pas entièrement comblé. Le corps de bâtiment principal, à l’ouest, est une construction du XVe siècle, comme l’attestent une fenêtre et une cheminée gothique, remaniées au début du XVIIe siècle.

Visite du logis de Brieuil – Entre histoire et patrimoine

© Ange Dominique Beretti