Logis de Brieuil, Logis de Brieuil, Chenay

Logis de Brieuil 19 et 20 septembre Logis de Brieuil Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Logis du XVe siècle, remanié au XVIIe siècle par Médard Garnier, écuyer du roi Henri IV.

Logis de Brieuil Hameau de Brieuil, 79120 Chenay Chenay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Le logis est constitué de deux corps en retour d’équerre et d’une grande tour carrée dans l’angle nord-ouest. Il est inscrit au titre des Monuments historiques en 1993.

Il forme, avec les côtés nord et ouest, une cour anciennement fortifiée dont il ne subsiste que le fossé méridional, pas entièrement comblé. Le corps de bâtiment principal, à l’ouest, est une construction du XVe siècle, comme l’attestent une fenêtre et une cheminée gothique, remaniées au début du XVIIe siècle.

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