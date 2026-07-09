LA MAISON TELLIER + NORMA AMPLI La Route du Son Billère
vendredi 16 octobre 2026 · AMPLI La Route du Son · Billère
Informations pratiques
Billère
LA MAISON TELLIER + NORMA
AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 21:00:00
fin : 2026-10-16 23:45:00
Date(s) :
2026-10-16
Les ACP & AMPLI présentent
LA MAISON TELLIER + NORMA
La Maison Tellier n’est pas qu’une nouvelle de Maupassant, c’est aussi le nom d’un groupe français créé en 2004. Au départ duo avec les frères Raoul et Helmut Tellier, musiciens férus de country, de folk et de blues, puis groupe à part entière avec Léopold à la trompette, le bassiste Alphonse et le batteur Jeff. Les influences sont Calexico, 16 Horsepower, Bonnie Prince Billy ou Devendra Banhart. Un mélange de saveurs vintage et de textures modernes, de pop et de rock, de Vieux Continent et de Nouveau Monde.
Helmut et sa clique continuent d’explorer l’insondable beauté d’être en vie, la joie échevelée de n’avoir jamais failli à leur promesse faire la musique qu’iels aiment, aimer la musique qu’iels font. Tout est dans le titre de leur huitième album, “Timidité des Arbres”: un album pour célébrer leur amour de la musiques folk. .
AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 93 49 contact@ampli.asso.fr
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English : LA MAISON TELLIER + NORMA
L’événement LA MAISON TELLIER + NORMA Billère a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pau
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