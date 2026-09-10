La maladie des nuages, Médiathèque des Bois-Blancs, Lille

Informations pratiques

La maladie des nuages Samedi 24 octobre, 10h30 Médiathèque des Bois-Blancs Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:30:00+02:00

Les hommes ne savent plus s’écouter ni échanger. Heureusement, les artistes ont appris à retranscrire le message de la terre. Annaëlle, la tortue, convoque une assemblée des animaux pour trouver un remède contre le malheur. Elle s’envolera avec l’aigle jusqu’aux nuages.

Médiathèque des Bois-Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12330/la-maladie-des-nuages-conte-ecologique-theatralise »}]

Conte à la médiathèque par la Compagnie EmoSonge

Compagnie EmoSonge