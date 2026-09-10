La maladie des nuages, Médiathèque des Bois-Blancs, Lille
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque des Bois-Blancs · Lille
Informations pratiques
La maladie des nuages Samedi 24 octobre, 10h30 Médiathèque des Bois-Blancs Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:30:00+02:00
Les hommes ne savent plus s’écouter ni échanger. Heureusement, les artistes ont appris à retranscrire le message de la terre. Annaëlle, la tortue, convoque une assemblée des animaux pour trouver un remède contre le malheur. Elle s’envolera avec l’aigle jusqu’aux nuages.
Médiathèque des Bois-Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12330/la-maladie-des-nuages-conte-ecologique-theatralise »}]
Conte à la médiathèque par la Compagnie EmoSonge
Compagnie EmoSonge
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