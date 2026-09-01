La Mam fête ses 1 an ! Salle des fêtes Souméras

Informations pratiques

Souméras

La Mam fête ses 1 an !

Salle des fêtes 2 rue de l’Ancienne Ecole Souméras Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le 1er septembre 2026 marquera le premier anniversaire de l’ouverture de la MAM, une année riche en bonheur !!!

Réservations au 06 45 63 32 19 ou 06 11 40 95 60 ou 06 67 54 64 01.

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Salle des fêtes 2 rue de l’Ancienne Ecole Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 50 34 mamdesptitsfetards@gmail.com

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English :

September 1, 2026, will mark the first anniversary of the MAM’s opening—a year full of joy!!!

Reservations at 06 45 63 32 19, 06 11 40 95 60, or 06 67 54 64 01.

L’événement La Mam fête ses 1 an ! Souméras a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge