Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

La manufacture royale de bains fait son cinéma !!!

La Manufacture La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Ça vous tente de regarder un film en étant assis dans le décor du tournage ?

L’Association des Amis de la Manufacture Royale de Bains vous propose une soirée cinéma avec le film de Pascal Elbé, La Bonne Étoile (film tourné à la Manufacture en 2024).

—> Pour le film, rendez-vous à 20h à la Halle au charbon pour une séance explosive .

—> Et si vous souhaitez vous restaurer sur place, l’association propose un barbecue festif à partir de 18h30 !!!

Tarifs

5,50 € pour le film

14 € pour le barbecue (hors boissons)

Tarifs réduits pour les enfantsTout public

5.5 .

La Manufacture La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 31 32 87

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English :

%C7Would you like to watch a movie while %E9sitting on the film set?

The Association of Friends of the Manufacture Royale de Bains invites you to a movie night featuring Pascal Elbé’s film, %AB La Bonne %C9toile %BB (filmed at the Manufacture in 2024).

?> For the movie, meet at 8:00 p.m. at the Halle au Charbon for an “explosive” screening.

?> And if you’d like to grab a bite to eat on-site, the association is hosting a festive barbecue starting at 6:30 p.m.!!!

Prices:

5.50 € for the movie

14 € for the barbecue (drinks not included)

Reduced prices for children

L’événement La manufacture royale de bains fait son cinéma !!! La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION