La manufacture royale de bains fait son cinéma !!! La Vôge-les-Bains
vendredi 17 juillet 2026 · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
La manufacture royale de bains fait son cinéma !!!
La Manufacture La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Ça vous tente de regarder un film en étant assis dans le décor du tournage ?
L’Association des Amis de la Manufacture Royale de Bains vous propose une soirée cinéma avec le film de Pascal Elbé, La Bonne Étoile (film tourné à la Manufacture en 2024).
—> Pour le film, rendez-vous à 20h à la Halle au charbon pour une séance explosive .
—> Et si vous souhaitez vous restaurer sur place, l’association propose un barbecue festif à partir de 18h30 !!!
Tarifs
5,50 € pour le film
14 € pour le barbecue (hors boissons)
Tarifs réduits pour les enfantsTout public
5.5 .
La Manufacture La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 31 32 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C7Would you like to watch a movie while %E9sitting on the film set?
The Association of Friends of the Manufacture Royale de Bains invites you to a movie night featuring Pascal Elbé’s film, %AB La Bonne %C9toile %BB (filmed at the Manufacture in 2024).
?> For the movie, meet at 8:00 p.m. at the Halle au Charbon for an “explosive” screening.
?> And if you’d like to grab a bite to eat on-site, the association is hosting a festive barbecue starting at 6:30 p.m.!!!
Prices:
5.50 € for the movie
14 € for the barbecue (drinks not included)
Reduced prices for children
L’événement La manufacture royale de bains fait son cinéma !!! La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à La Vôge-les-Bains (Vosges)
- Sortie nature les mysteres de la nuit Harsault La Vôge-les-Bains 10 juillet 2026
- Feu d’artifice et chavande avenue du Maquis de Grandrupt La Vôge-les-Bains 11 juillet 2026
- Soirée du 14 juillet Camping les pins Bains-les-bains La Vôge-les-Bains 14 juillet 2026
- Sortie nature A l’orée du bois Moulin Gentrey La Vôge-les-Bains 16 juillet 2026
- Sortie naturaliste Bains les Bains La Vôge-les-Bains 20 juillet 2026