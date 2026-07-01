La marche, souffle et douceur Rives du Trieux. Épicerie Champ Libre Pabu

Informations pratiques

Pabu

La marche, souffle et douceur Rives du Trieux.

Épicerie Champ Libre 86 Rue de l’Armor Pabu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Tous les jeudis du 30 juillet au 20 août.

Offrez-vous une parenthèse de bien-être en pleine nature, le long des rives paisibles du Trieux à Pabu. Lors de cet atelier, vous découvrirez une manière nouvelle et consciencieuse de marcher, la marche Afghane , où chaque pas s’accorde au souffle, pour retrouver énergie, calme et présence. Une respiration guidée pour oxygéner le corps et apaiser l’esprit. Une marche douce, accessible à tous, dans un cadre naturel ressourçant. Un moment de convivialité pour conclure, autour d’une dégustation gourmande, en terrasse à l’épicerie Champ libre ! .

Épicerie Champ Libre 86 Rue de l’Armor Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 58 79 93

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English :

L’événement La marche, souffle et douceur Rives du Trieux. Pabu a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol