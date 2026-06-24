La Maska Night Boom ! Musée des Traditions et Arts Normands, Château de Martainville Martainville-Épreville

Informations pratiques

Martainville-Épreville

La Maska Night Boom !

Musée des Traditions et Arts Normands, Château de Martainville 429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 21:30:00

Date(s) :

2026-07-03

La MasKa Night BooM ! c’est une invitation à entrer dans un espace dédié à la fête, à la joie et aux paillettes. Tu es un enfant, un adolescent et tu as une folle envie de danser, de te défouler ou même de chanter ? Viens partager ce moment festif avec ta famille à la tombée de la nuit !

Viens préparer ta boum !

1. Mets ton habit de lumière. Tu as fouillé dans l’armoire de ta grand-mère et récupéré une veste à sequins mais tu n’as pas trouvé le body pailleté de Pépé ? Ce n’est pas grave, des costumes à paillettes t’attendent sur place.

2. Passe au MasK’Atelier à partir de montures de lunettes, de masques de plongée ou de ski, construit ton masque de fête.

3. Répète une chorégraphie déjantée avec l’aide d’une maîtresse à danser.

4. Passe sous la douche à paillettes. C’est la dernière étape avant de poser les pieds sur le dancefloor et briller de mille feux.

5. Tu es prêt ! Entre au cœur de la MasKa Night BooM !, retrouve les maîtresses à danser et découvre le DJ.

Juste à côté du dancefloor, tu pourras te reposer sur les tapis et coussins de l’espace Chill Boom. Entre un slow et un pogo, tu pourras t’y désaltérer au bar à sirops.

Activité proposée pour les familles. Dès 3 ans, accompagné d’un adulte.

Restauration sur place avec un foodtruck. .

Musée des Traditions et Arts Normands, Château de Martainville 429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 chateaudemartainville@seinemaritime,fr

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English : La Maska Night Boom !

L’événement La Maska Night Boom ! Martainville-Épreville a été mis à jour le 2026-06-24 par Seine-Maritime Attractivité