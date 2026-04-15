La mastication des morts, Théâtre du Cyclope, Nantes

La mastication des morts 19 et 20 juin Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

Tarif unique : 8,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:50:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:20:00+02:00

Dans un petit village, les morts prennent la parole depuis leur tombe. Tour à tour, ils racontent leur vie passée, leurs souvenirs, leurs secrets et les liens qui les unissaient aux autres habitants. À travers cette succession de voix, se dessine peu à peu le portrait d’une communauté, avec ses drames intimes, ses jalousies, ses amours et ses non-dits.

Mais loin d’être uniquement sombre, la pièce prend la forme d’une comédie noire, où les défunts, libérés des conventions des vivants, dévoilent avec humour, ironie et parfois cruauté la vérité de leurs existences. Leurs récits, à la fois touchants et mordants, s’entrecroisent pour recomposer l’histoire du village, révélant ce qui subsiste des êtres une fois la vie passée.

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}]

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Aude Loyer