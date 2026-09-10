La matière de la peinture, Musée d’arts de Nantes, Nantes
jeudi 5 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
La matière de la peinture 5 et 6 novembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:15:00+01:00
Fin : 2026-11-06T16:00:00+01:00 – 2026-11-06T17:15:00+01:00
Les tableaux sont des objets matériels, et pas seulement des images. Cette conférence explore la matérialité de la peinture, en observant les différents éléments qui la constituent et diverses techniques ; grisaille, fondu, aplat ou dégradé comme vecteurs d’expression artistique. Elle examine comment ces techniques influencent la perception de l’œuvre, en jouant sur la texture, la lumière et la profondeur, et révèlent ainsi les intentions de l’artiste.
Durée : 1h15
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195 »}]
Un petit peu d’histoire de l’art au musée ? histoire de l’art
© Musée d’arts de Nantes
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