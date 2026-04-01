Coulonges-sur-l’Autize

La matinée des familles

7 route de St Pompain Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 09:30:00

fin : 2026-04-27 11:30:00

Date(s) :

2026-04-27

Mieux comprendre les émotions de votre enfant, cette matinée des familles est organisée par l’espace Enfance-Jeunesse. .

7 route de St Pompain Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 44 93 05 parentaise@valdegatine.fr

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English : La matinée des familles

L’événement La matinée des familles Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Val de Gâtine