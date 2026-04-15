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Fête du cinéma L’arnaqueuse Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize

Fête du cinéma L’arnaqueuse Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize

Fête du cinéma L’arnaqueuse Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Place de la Liberté

Adresse : Espace Colonica

Ville : 79160 Coulonges-sur-l'Autize

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6.5 Tarif de base plein tarif

Coulonges-sur-l’Autize

Fête du cinéma L’arnaqueuse

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Séance à 20h30 précises, ouverture de la billetterie 30 min avant.
Organisé par le comité des fêtes.   .

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fête du cinéma L’arnaqueuse

L’événement Fête du cinéma L’arnaqueuse Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-04-15 par CC Val de Gâtine

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