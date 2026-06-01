MICRO-FOLIE / Projection les mystérieux trésors du Nigéria Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize
MICRO-FOLIE / Projection les mystérieux trésors du Nigéria Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize samedi 27 juin 2026.
Coulonges-sur-l’Autize
MICRO-FOLIE / Projection les mystérieux trésors du Nigéria
Micro-Folie 15 bis Rue de l’Épargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Organisé par Micro-Folie de Coulonges-sur-l’Autize, projection Les mystérieux trésors du Nigeria . .
Micro-Folie 15 bis Rue de l’Épargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14 culture@coulongessurlautize.com
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English : MICRO-FOLIE / Projection les mystérieux trésors du Nigéria
L’événement MICRO-FOLIE / Projection les mystérieux trésors du Nigéria Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-18 par CC Val de Gâtine
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