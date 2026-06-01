MICRO-FOLIE / Projection les mystérieux trésors du Nigéria Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize samedi 27 juin 2026.

Coulonges-sur-l’Autize

MICRO-FOLIE / Projection les mystérieux trésors du Nigéria

Micro-Folie 15 bis Rue de l’Épargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Organisé par Micro-Folie de Coulonges-sur-l’Autize, projection Les mystérieux trésors du Nigeria . .

Micro-Folie 15 bis Rue de l’Épargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14 culture@coulongessurlautize.com

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English : MICRO-FOLIE / Projection les mystérieux trésors du Nigéria

L’événement MICRO-FOLIE / Projection les mystérieux trésors du Nigéria Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-18 par CC Val de Gâtine