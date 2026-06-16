Coulonges-sur-l’Autize

Spectacle de fin d’année du Centre Musical

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Organisé par le Centre Musical Val de Gâtine. Cette soirée mettra en scène toutes les disciplines enseignées au sein du

Centre Musical du Val de Gâtine, enfants et adultes confondus. .

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 67 22 centremusical.coulonges@valdegatine.fr

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English : Spectacle de fin d’année du Centre Musical

L’événement Spectacle de fin d’année du Centre Musical Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine