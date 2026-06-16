Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Coulonges-sur-l’Autize samedi 20 juin 2026.

Coulonges-sur-l’Autize

Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine

Ateliers des artistes Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Tous les ans, en juin, les artistes du Val de Gâtine ouvrent leurs ateliers ; une

occasion d’aller à leur rencontre !

Informations et plans sur les dépliants distribués dans les commerces et mairies. .

Ateliers des artistes Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine

L’événement Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine