Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Coulonges-sur-l’Autize
Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Coulonges-sur-l’Autize samedi 20 juin 2026.
Coulonges-sur-l’Autize
Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine
Ateliers des artistes Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Tous les ans, en juin, les artistes du Val de Gâtine ouvrent leurs ateliers ; une
occasion d’aller à leur rencontre !
Informations et plans sur les dépliants distribués dans les commerces et mairies. .
Ateliers des artistes Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine
L’événement Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine
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