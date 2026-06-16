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Gala de danse Coulonges-sur-l’Autize

Gala de danse Coulonges-sur-l’Autize

Gala de danse Coulonges-sur-l’Autize vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Espace Colonica

Ville : 79160 Coulonges-sur-l'Autize

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Coulonges-sur-l’Autize

Gala de danse

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Les chorégraphies originales créées par Amandine Geffard sont travaillées
tout au long de l’année par les danseurs et danseuses de l’association
Astragale et seront mises en lumière lors de ce gala annuel.   .

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   danseastragale@gmail.com

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English : Gala de danse

L’événement Gala de danse Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine

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