Coulonges-sur-l’Autize

Gala de danse

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Les chorégraphies originales créées par Amandine Geffard sont travaillées

tout au long de l’année par les danseurs et danseuses de l’association

Astragale et seront mises en lumière lors de ce gala annuel. .

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine danseastragale@gmail.com

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English : Gala de danse

L’événement Gala de danse Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine