Gala de danse Coulonges-sur-l’Autize
Gala de danse Coulonges-sur-l’Autize vendredi 19 juin 2026.
Coulonges-sur-l’Autize
Gala de danse
Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21
Les chorégraphies originales créées par Amandine Geffard sont travaillées
tout au long de l’année par les danseurs et danseuses de l’association
Astragale et seront mises en lumière lors de ce gala annuel. .
Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine danseastragale@gmail.com
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English : Gala de danse
L’événement Gala de danse Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine
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