MICRO-FOLIE Flash’art Peintures murales de la maison de Charles Milcendeau Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize mardi 16 juin 2026.

Coulonges-sur-l’Autize

MICRO-FOLIE Flash’art Peintures murales de la maison de Charles Milcendeau

Micro-Folie 15 bis Rue de l’Épargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 12:45:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-19

Organisé par la Micro-Folie de Coulonges-sur-l’Autize, peintures murales de la maison de Charles Milcendeau. .

Micro-Folie 15 bis Rue de l’Épargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14 culture@coulongessurlautize.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MICRO-FOLIE Flash’art Peintures murales de la maison de Charles Milcendeau

L’événement MICRO-FOLIE Flash’art Peintures murales de la maison de Charles Milcendeau Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine