MICRO-FOLIE Opéra Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize

Coulonges-sur-l’Autize

MICRO-FOLIE Opéra

Micro-Folie 15 bis Rue de l’Épargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-20

La Micro-Folie vous propose une projection de Bastien et Bastienne, un opéra plein de malice signé Mozart, revisité avec fraîcheur par Mirabelle Ordinaire. .

Micro-Folie 15 bis Rue de l’Épargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14 culture@coulongessurlautize.com

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English : MICRO-FOLIE Opéra

L’événement MICRO-FOLIE Opéra Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Val de Gâtine