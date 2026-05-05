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Apel Notre-Dame Vide grenier Coulonges-sur-l’Autize

Apel Notre-Dame Vide grenier Coulonges-sur-l’Autize

Apel Notre-Dame Vide grenier Coulonges-sur-l’Autize dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place du Château

Ville : 79160 Coulonges-sur-l'Autize

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif

Coulonges-sur-l’Autize

Apel Notre-Dame Vide grenier

Place du Château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier organisé par l’Apel Notre-Dame.   .

Place du Château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 03 96 72 

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English : Apel Notre-Dame Vide grenier

L’événement Apel Notre-Dame Vide grenier Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Val de Gâtine

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