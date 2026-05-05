Coulonges-sur-l’Autize

Apel Notre-Dame Vide grenier

Place du Château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier organisé par l’Apel Notre-Dame. .

Place du Château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 03 96 72

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English : Apel Notre-Dame Vide grenier

L’événement Apel Notre-Dame Vide grenier Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Val de Gâtine