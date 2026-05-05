Éclat de Femmes dîner-spectacle Coulonges-sur-l’Autize
Éclat de Femmes dîner-spectacle Coulonges-sur-l’Autize samedi 13 juin 2026.
Coulonges-sur-l’Autize
Éclat de Femmes dîner-spectacle
Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : 49 – 49 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Studio Femin’Heels vous invite à découvrir Éclats de Femmes, un dîner-spectacle exceptionnel placé sous le signe du cabaret et de l’élégance. .
Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Studiofeminheels@gmail.com
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English : Éclat de Femmes dîner-spectacle
L’événement Éclat de Femmes dîner-spectacle Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Val de Gâtine