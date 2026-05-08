Coulonges-sur-l’Autize

Fête de la musique

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes vous attend nombreux, au coeur du parc du château, pour une fête de la musique très animée

À partir de 18h

La fanfare Wilson 5 pour une déambulation funky du Quartier Aliénor au parc du château

La scène accueille le coulongeois Alexandre Teixeira pour un mini-concert de Beatbox

Puis place aux rythmes blues et rock du groupe niortais Personalbox pour un moment endiablé au son des cigar box guitar, des petites cuillères et de la machine à laver !

À la tombée de la nuit, venez profiter du feu d’artifice tiré dans le parc par le comité des fêtes

Pour terminer la soirée, déchaînez-vous sur le dancefloor avec DJ Storlax !

Pour grignoter sandwichs, frites, crêpes sucrées préparé(e)s par nos bénévoles .

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-05-08 par CC Val de Gâtine