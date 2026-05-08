Fête de la musique Coulonges-sur-l’Autize
Fête de la musique Coulonges-sur-l’Autize samedi 20 juin 2026.
Coulonges-sur-l’Autize
Fête de la musique
Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes vous attend nombreux, au coeur du parc du château, pour une fête de la musique très animée
À partir de 18h
La fanfare Wilson 5 pour une déambulation funky du Quartier Aliénor au parc du château
La scène accueille le coulongeois Alexandre Teixeira pour un mini-concert de Beatbox
Puis place aux rythmes blues et rock du groupe niortais Personalbox pour un moment endiablé au son des cigar box guitar, des petites cuillères et de la machine à laver !
À la tombée de la nuit, venez profiter du feu d’artifice tiré dans le parc par le comité des fêtes
Pour terminer la soirée, déchaînez-vous sur le dancefloor avec DJ Storlax !
Pour grignoter sandwichs, frites, crêpes sucrées préparé(e)s par nos bénévoles .
Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-05-08 par CC Val de Gâtine