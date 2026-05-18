Cinéma Pour le meilleur Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize

Coulonges-sur-l’Autize

Cinéma Pour le meilleur

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Séance à 20h30 précises, ouverture de la billetterie 30 min avant.

Organisé par le comité des fêtes. .

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Cinéma Pour le meilleur

L’événement Cinéma Pour le meilleur Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-05-18 par CC Val de Gâtine