Cinéma Pour le meilleur Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize
Cinéma Pour le meilleur Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize mercredi 3 juin 2026.
Coulonges-sur-l’Autize
Cinéma Pour le meilleur
Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Séance à 20h30 précises, ouverture de la billetterie 30 min avant.
Organisé par le comité des fêtes. .
Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Cinéma Pour le meilleur
L’événement Cinéma Pour le meilleur Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-05-18 par CC Val de Gâtine
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