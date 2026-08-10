La MCC® de Martigny-Combe à Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
lundi 24 août 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
La MCC® de Martigny-Combe à Chamonix
Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Le rassemblement autour d’une passion commune
Une épreuve entre la Suisse et la France sur un parcours de 40km et 2300m de dénivelé positif.
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Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51 info@ultratrailmb.com
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English :
Gathering around a common passion
An event between Switzerland and France over a course of 40km and 2300m of ascent.
L’événement La MCC® de Martigny-Combe à Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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