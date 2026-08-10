Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

La MCC® de Martigny-Combe à Chamonix

Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Le rassemblement autour d’une passion commune

Une épreuve entre la Suisse et la France sur un parcours de 40km et 2300m de dénivelé positif.

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Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51 info@ultratrailmb.com

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English :

Gathering around a common passion

An event between Switzerland and France over a course of 40km and 2300m of ascent.

L’événement La MCC® de Martigny-Combe à Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc