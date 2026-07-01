Informations pratiques

Amou

La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade

City park Amou Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

L’équipe des médiathèques vous attend au city park de Banos, avec des lectures, des jeux de société, des coloriages et jeux de plein air pour petits et grands.

Pour être tout à votre aise, amenez votre kit confort plaid, coussin, chapeau et goûter ! .

City park Amou 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

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English : La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade

L’événement La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade Amou a été mis à jour le 2026-07-02 par Landes Chalosse