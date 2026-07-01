La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade Amou
mardi 21 juillet 2026 · Amou
Informations pratiques
Amou
La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade
City park Amou Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
L’équipe des médiathèques vous attend au city park de Banos, avec des lectures, des jeux de société, des coloriages et jeux de plein air pour petits et grands.
Pour être tout à votre aise, amenez votre kit confort plaid, coussin, chapeau et goûter ! .
City park Amou 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
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English : La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade
L’événement La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade Amou a été mis à jour le 2026-07-02 par Landes Chalosse
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