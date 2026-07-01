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AGENDA · Amou

Concert AVANTI Amou

jeudi 16 juillet 2026 · Amou

Concert AVANTI Amou

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise Saint Pierre
Ville
40330 Amou
Département
Landes
Tarif

Amou

Concert AVANTI

Eglise Saint Pierre Amou Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Venez assister à l’interprétation A Capella du groupe vocal mixte de Dax, dirigé par Pierre Marti AVANTI En ouverture des fêtes d’Amou.
Entrée en libre participation.
Venez assister à l’interprétation A Capella du groupe vocal mixte de Dax, dirigé par Pierre Marti AVANTI En ouverture des fêtes d’Amou.
Entrée en libre participation.   .

Eglise Saint Pierre Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert AVANTI

Come see the a cappella performance by the Dax mixed vocal group, directed by Pierre Marti: AVANTI, as the opening act for the Amou Festival.
Admission is by donation.

L’événement Concert AVANTI Amou a été mis à jour le 2026-07-03 par Landes Chalosse

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