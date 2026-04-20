Montblanc

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

Place du Château Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

La médiathèque vous propose une projection autour du film Des jours meilleurs d’Elisa Bennett et Hippolyte Dard. Entre rires et émotions, ce film promet une histoire pleine d’humanité.

Le film suit Suzanne, qui après à un accident de voiture, perd la garde de ses trois enfants et se voit contrainte d’intégrer un centre de soins pour alcooliques. Sur place, elle fait la rencontre d’Alice et Diane, deux femmes au caractère bien affirmé. Ensemble, accompagnées par Denis, un éducateur sportif, elles se lancent un défi inattendu participer au rallye des Dunes, dans le désert marocain. Entre reconstruction, solidarité et dépassement de soi, cette aventure humaine réserve bien des surprises. Une projection conviviale, accessible à tous, pour un moment à la fois touchant et inspirant. .

Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61 mediatheque@mairie-montblanc.fr

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English :

The mediatheque invites you to a screening of Des jours meilleurs by Elisa Bennett and Hippolyte Dard. Between laughter and emotion, this film promises a story full of humanity.

L’événement LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA Montblanc a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34