RANDONNÉE PÉDESTRE LES HAUTS DE CORNEILHAN Montblanc
RANDONNÉE PÉDESTRE LES HAUTS DE CORNEILHAN Montblanc jeudi 28 mai 2026.
Montblanc
RANDONNÉE PÉDESTRE LES HAUTS DE CORNEILHAN
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Si vous souhaitez partager un moment en groupe, et en pleine nature, les randonneurs Montblanais vous invite à découvrir Les hauts de Corneilhan , lors d’une randonnée pédestre de 8 km à Corneilhan.
Les randonneurs Montblanais vous invite à découvrir Les hauts de Corneilhan , lors d’une randonnée pédestre de 8 km à Corneilhan. Une sortie conviviale, idéale pour profiter du grand air et partager un moment en groupe.
Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr
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English :
If you’d like to spend some time with a group in the heart of nature, Les randonneurs Montblanais invite you to discover Les hauts de Corneilhan , an 8 km hike in Corneilhan.
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE LES HAUTS DE CORNEILHAN Montblanc a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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