Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE LES HAUTS DE CORNEILHAN

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Si vous souhaitez partager un moment en groupe, et en pleine nature, les randonneurs Montblanais vous invite à découvrir Les hauts de Corneilhan , lors d’une randonnée pédestre de 8 km à Corneilhan.

Les randonneurs Montblanais vous invite à découvrir Les hauts de Corneilhan , lors d’une randonnée pédestre de 8 km à Corneilhan. Une sortie conviviale, idéale pour profiter du grand air et partager un moment en groupe.

Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

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English :

If you’d like to spend some time with a group in the heart of nature, Les randonneurs Montblanais invite you to discover Les hauts de Corneilhan , an 8 km hike in Corneilhan.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE LES HAUTS DE CORNEILHAN Montblanc a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34