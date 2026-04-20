Montblanc

TOUS À VÉLO MONTBLANC

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Envie de pédaler ensemble et de profiter d’un moment en plein air ? Découvrez la sortie Tous à vélo , un rendez-vous convivial et familial à ne pas manquer !

La commune de Montblanc vous donne rendez-vous pour Tous à vélo , une sortie conviviale et familiale à partager en plein air. Un moment idéal pour se retrouver, bouger et profiter ensemble !

À l’arrivée, un goûter est offert par la municipalité et une récompense attend les enfants participants. Les plus jeunes (moins de 12 ans) doivent être accompagnés d’un adulte et le port du casque est obligatoire. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 50 03 contact@mairie-montblanc.fr

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English :

Want to pedal together and enjoy a moment in the great outdoors? Discover the Tous à vélo outing, a family-friendly event not to be missed!

L’événement TOUS À VÉLO MONTBLANC Montblanc a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34