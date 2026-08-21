« La mémoire des pierres – Regards photographiques sur un patrimoine vivant », Chapelle du château d’Ettevaux, Larochemillay

Informations pratiques

« La mémoire des pierres – Regards photographiques sur un patrimoine vivant » 18 – 20 septembre Chapelle du château d’Ettevaux Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle du château d’Ettevaux : Un écrin de patrimoine

Située au cœur du village de Poil, la chapelle du château d’Ettevaux accueille l’exposition photographique « La Mémoire des pierres, regards photographiques sur un patrimoine vivant ».

Liée à l’histoire de la famille d’Estevaux (ou d’Ettevaux), cette chapelle témoigne d’un patrimoine ancien où se mêlent architecture, spiritualité et mémoire des siècles passés. Il est rapporté que la chapelle nord de l’église de Poil aurait été construite par la maison d’Estevaux à l’époque de la Renaissance, période marquée par un renouveau artistique et culturel.

Aujourd’hui, ce lieu chargé d’histoire, devient un espace de rencontre entre la pierre ancienne et le regard contemporain. Les photographies de Jean-Philippe Lachot et Gérard Perraudin invitent les visiteurs à redécouvrir les formes, les détails et les symboles du patrimoine, révélant une nouvelle lumière sur ces traces laissées par le temps.

Entre architecture, sculptures et atmosphères, la chapelle offre un dialogue sensible entre mémoire, art et photographie.

Chapelle du château d’Ettevaux Ettevaux, 58170 Poil Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 72 33 33 http://artistesenbourgogne.com https://www.ettevaux.fr/ La chapelle d’Ettevaux

Ancienne chapelle liée à la maison d’Estevaux, ce lieu témoigne de l’histoire du patrimoine de Poil. La tradition rapporte que sa chapelle nord aurait été édifiée à l’époque de la Renaissance. Aujourd’hui, ses pierres accueillent un nouveau regard : celui de la photographie, révélant la beauté, les détails et les émotions cachées dans les traces du passé. Parking visiteurs à proximité du site

Accès libre dans la limite des places disponibles.

La chapelle du château d’Ettevaux – Un écrin de patrimoine

© nora greselin