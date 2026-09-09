La mémoire d’un village à la croisée des chemins…, MHeMO, Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles, Ongles

Informations pratiques

La mémoire d’un village à la croisée des chemins… 19 et 20 septembre MHeMO, Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles porte la mémoire du douloureux exil de 25 familles de harkis arrivées dans notre village quelques semaines après l’indépendance de l’Algérie. Mais elle est aussi l’un des trois pôles du Chemin de mémoires la reliant aux ruine de l’ancien village perché, et aux restes du « Hameau de forestage » où vécurent ces familles.

« Raviver, résister, réimaginer », c’est bien ce que nous vous proposons pour ces journées du patrimoine !

MHeMO, Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles 3, rue du château, 04230 Ongles Ongles 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles porte la mémoire du douloureux exil de 25 familles de harkis arrivées dans notre village quelques semaines après l’indépendance de l’Algérie. Mais elle est…

Affiche ©Jean Leblanc – Modifications ©MHeMO