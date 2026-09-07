Parcours Baludik : Découvrez l’histoire du hameau de forestage d’Ongles, MHeMO, Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles, Ongles

Informations pratiques

Parcours Baludik : Découvrez l’histoire du hameau de forestage d’Ongles 18 – 20 septembre MHeMO, Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

L’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous invite à découvrir l’histoire du hameau de forestage d’Ongles.

Exil, accueil, difficultés, renouveau… Comment s’est passée l’arrivée et l’intégration en France pour près de 90 000 personnes, harkis et membres de leurs familles ayant fui l’Algérie après l’indépendance de 1962 ?

Découvrez-le à travers les témoignages fictifs d’Ali, Nora et leurs trois enfants, arrivés à Ongles, petit village des Alpes-de-Haute-Provence, en septembre 1962.

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

MHeMO, Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles 3, rue du château, 04230 Ongles Ongles 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://baludik.fr/parcours/5172-decouvrez-lhistoire-du-hameau-de-forestage-dongles/

L’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous invite à découvrir l’histoire du hameau de forestage d’Ongles.

©ONaCVG