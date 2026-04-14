La mer, théâtre silencieux d’une tragédie ?, Musée Mer Marine, Bordeaux

La mer, théâtre silencieux d’une tragédie ? Samedi 25 avril, 17h00 Musée Mer Marine Gironde

Tarif : 5€ / Gratuit pour les AMMM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:30:00+02:00

La Pêche du Jour est un « texte-choc » publié le 15 Décembre 2021 dans l’hebdomadaire Le UN, co-fondé par l’auteur, après le naufrage qui a coûté la vie à 27 migrants dans la Manche, avec en en-tête « Sommes-nous encore humains? ». Conte moral, fable dystopique, ce texte magnifique et cruel, d’une incroyable crudité, « ranime un grand théâtre français, quand notre langue maîtrisée, Sartre, Camus ou Giraudoux animait nos crimes et notre conscience » (in revue de presse de Claude Askolovitch sur France Inter, 15 Décembre 2021).

Publié aux éditions Philippe Rey, il a été mis en scène par Jean-Michel Ribes au théâtre du Rond-Point des Champs Elysées, avec Jacques Weber et Lola Blanchard. Ce texte est aujourd’hui traduit dans de nombreuses langues.

Lecture jouée par des élèves du Cours Florent du texte La Pêche du Jour suivie d’un grand entretien avec l’auteur. Cette conversation sera animée par Elisabeth Vigné et trois étudiants de l’Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine (ISJA).

Soirée organisée en partenariat avec le Cours Florent, L’IJBA et la Librairie Olympique

Éric Fottorino

Écrivain de cœur (il a publié une quarantaine de livres), journaliste de métier, il a dirigé notamment le journal _Le Mond_e, où il a fait une grande partie de sa carrière en tant que grand reporter, rédacteur en chef puis directeur de la rédaction, avant de fonder plusieurs publications : l’hebdomadaire Le UN et plusieurs revues America en 2017, Zadig en 2019, et Légende en 2020. Passionné également de cyclisme, il connait particulièrement bien notre région, où il a passé une partie de son enfance, comme quelques-uns de ses livres le racontent.

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557197773 https://www.mmmbordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/societe-des-amis-du-musee-mer-marine-de-bordeaux/evenements/eric-fottorino-au-mmm-soiree-litteraire-et-theatrale »}]

Le Musée Mer Marine propose une rencontre exceptionnelle avec Éric Fottorino, dans le cadre d’une soirée littéraire et théâtrale Musée Mer Marine Éric Fottorino