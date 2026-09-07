« La Méthode champenoise expliquée aux gens », Cie Attention Au(x) Chien(s), Salle de l’Oseraie, Fayl-Billot, Fayl-Billot

Informations pratiques

« La Méthode champenoise expliquée aux gens », Cie Attention Au(x) Chien(s) Jeudi 24 septembre, 20h30 Salle de l’Oseraie, Fayl-Billot Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00

Le spectacle « La Méthode champenoise expliquée aux gens » est organisé dans le cadre d’un partenariat entre le Médiathèque de Fayl-Billot et la Médiathèque départementale, service du Département de la Haute-Marne.

Martine, elle aime tout dans le Champagne : ses bulles fines, la joie qu’il met dans le cœur, ses vignerons aussi notamment un qu’elle a bien envie d’impressionner…. Pour le séduire, elle a concocté une conférence pétillante où vous découvrirez l’histoire de ce nectar et les secrets de sa fabrication. Elle répondra aussi à des questions fondamentales : Comment met-on les bulles dans le flacon ? Quel verre doit-on utiliser ? Dom Pérignon a-t-il inventé le champagne ? Comment le déguster pour briller en société ? Et pourquoi a-t-on inventé les touillettes puisqu’on n’a pas le droit d’enlever les bulles ?

45 min – A partir de 14 ans

Renseignements et inscriptions au 03 25 84 00 21 ou mediatheque-fb@ccsavoirfaire.fr

Salle de l’Oseraie, Fayl-Billot 1 grande rue, 52500 FAYL-BILLOT Fayl-Billot 52500 Fayl-Billot Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 84 00 21 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-fb@ccsavoirfaire.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheque-fb@ccsavoirfaire.fr »}]

Conférence burlesque burlesque humour

@P. RAPPENEAU