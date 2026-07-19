La Meute 10 ans – Part 2 : Peaktime – Day Canal Barboteur Bobigny

Informations pratiques

Effort extrême, sudation à haute intensité, tête qui tourne et libération d’endorphines maximale !

Pense à bien t’hydrater entre les séries, ça va se jouer au mental !

Line up DAY :

– Alich

– La Meute

NB : Ici, on rigole, on danse et on fait des bêtises, mais le respect est primordial, ainsi nous le rappelons, aucune forme de discrimination ne sera tolérée, le consentement est la règle, et on fait attention à soi et aux autres. ✨

Infos pratiques :

⏰ 16h-00h : Canal Barboteur

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

Samedi 25 juillet

⏰00h-6h : Dock B

Dock B, 1 Place de la Pointe, 93500 Pantin

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Église de Pantin

BILLETTERIE CLUB A VENIR – À partir de 5,99 euros

Dans la série des 10 ans on enchaine ! Cette fois ce n’est plus 12 mais 14h de teuf au programme entre notre bateau de toujours : Le Barboteur et le Dock B !

Le samedi 25 juillet 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T16:00:00+02:00_2026-07-25T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6, rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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