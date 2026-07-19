La Meute 10 ans – Part 2 : Peaktime – Day Canal Barboteur Bobigny
samedi 25 juillet 2026 · Canal Barboteur · Bobigny
Informations pratiques
Effort extrême, sudation à haute intensité, tête qui tourne et libération d’endorphines maximale !
Pense à bien t’hydrater entre les séries, ça va se jouer au mental !
Line up DAY :
– Alich
– La Meute
NB : Ici, on rigole, on danse et on fait des bêtises, mais le respect est primordial, ainsi nous le rappelons, aucune forme de discrimination ne sera tolérée, le consentement est la règle, et on fait attention à soi et aux autres. ✨
Infos pratiques :
⏰ 16h-00h : Canal Barboteur
BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq
Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau
Samedi 25 juillet
⏰00h-6h : Dock B
Dock B, 1 Place de la Pointe, 93500 Pantin
Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Église de Pantin
BILLETTERIE CLUB A VENIR – À partir de 5,99 euros
Dans la série des 10 ans on enchaine ! Cette fois ce n’est plus 12 mais 14h de teuf au programme entre notre bateau de toujours : Le Barboteur et le Dock B !
Le samedi 25 juillet 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T16:00:00+02:00_2026-07-25T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 6, rue Raymond Queneau 93500 Bobigny
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
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